Внедрение цифровых паспортов по России планируется сразу после теста в пилотных регионах

МОСКВА, 28 декабря./ТАСС/. Внедрение цифровых паспортов по всей территории России планируется сразу после тестирования в пилотных регионах, сообщил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев на открытии Лаборатории пользовательского тестирования государственных услуг.

"Запустим в этих [пилотных регионах] и сразу будем внедрять по всей стране", - отметил Шадаев, отвечая на вопрос ТАСС.

В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко ранее сообщали ТАСС, что правительство выбрало в качестве трех пилотных регионов для внедрения цифрового паспорта Татарстан, Москву и Московскую область. Чернышенко уточнял, что замена бумажного документа на смарт-карту останется выбором каждого россиянина.