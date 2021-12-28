Правительство Украины выделило порядка $11 млн на погашение долгов по зарплате шахтерам

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Кабинет министров Украины выделил 300 млн гривен (около $11 млн) на погашение задолженности по заработной плате шахтерам. Об этом говорится в обнародованном во вторник распоряжении правительства.

"Выделить министерству энергетики 300 млн гривен для оплаты труда и внесения обязательных платежей, связанных с выплатой заработной платы работникам государственных угледобывающих предприятий", - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Кабмин также поручил министерству утвердить в трехдневный срок перечень расходов и подать до 30 декабря отчет об использовании средств.

Украинские шахтеры в Луганской области уже более 10 дней бастуют с требованием погасить долги по зарплате. В частности, работники шахты "Новодружеская" государственного предприятия "Лисичанскуголь" отказываются спускаться в забой. Подземную забастовку также проводили горняки шахты "Горская" предприятия "Первомайскуголь". В Донецкой области протестуют трудовые коллективы шахт "Капитальная" и "Центральная" государственного предприятия "Мирноградуголь".

В начале декабря глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что долги перед горняками государственных шахт превышают 2 млрд гривен (более $73 млн). На прошлой неделе Верховная рада не смогла принять закон о выделении 2,4 млрд гривен (более $88 млн) на погашение долгов, а лишь приняла соответствующий законопроект в первом чтении. Волынец предполагает, что источником этих средств станет рентная плата за недропользование, которая взимается при добыче газа.