Исследование показало, что не более 1% россиян копят на праздничные траты

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Копят на праздничные траты перед Новым годом не более 1% россиян, выяснили эксперты Anderida Financial Group, проанализировав данные 15 тыс. человек. В исследовании компании (есть в распоряжении ТАСС) отмечается, что сбережения имеют лишь 40% россиян, при этом копят (то есть откладывают средства регулярно, как минимум в течение трех месяцев) на праздничные траты - не более 1%.

"В целом использование накопленных денежных средств на покрытие импульсных расходов, к сожалению, говорит о том, что у человека нет сформированного финансового плана, так как для тех, у кого он есть, характерно иное поведение - предварительное планирование возможного увеличения расходов в тот или иной период", - отметила коммерческий директор Anderida Financial Group Инна Банайтене.

По словам эксперта, отклоняться от намеченных ранее финансовых целей, расходуя средства, первоначально отложенные на иные траты, и тем более прибегать к кредитным продуктам под воздействием импульса (пусть и внешне благого) - это распространенные ошибки, которые люди допускают регулярно, и, действительно, особенно часто - в предпраздничные дни.

"На них, в том числе и рассчитывают не только маркетологи компаний-производителей, но и финансовых организаций в процессе подготовки и проведения сезонных акций", - добавила она.

По данным экспертов Anderida Financial Group, в настоящее время минимальная достаточная "финансовая подушка безопасности" должна составлять от шести до 12 ежемесячных окладов. Однако, как показывает практика, имеют такую "страховку" не более 10-20% россиян.

В исследовании приняли участие около 15 тыс. человек из всех регионов России.