"Известия": сдающих жилье туристам в России могут обязать платить налоги

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала введение уникального идентификационного номера для владельцев туристической недвижимости, а также создание единого федерального реестра такого жилья. Его владельцев зарегистрируют как операторов туристического сбора, они будут платить налог в размере 4%, сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо службы в "Опору России", которая попросила рассмотреть законопроект депутата Госдумы Вячеслава Фетисова.

Согласно данным газеты, законопроект о легализации туристского жилья разработан в 2019 году. Согласно проекту, собственники жилья получат на муниципальном уровне индивидуальный регистрационный номер, который будет занесен в единый федеральный реестр и в обязательном порядке начнет фигурировать во всех объявлениях о сдаче в аренду. Одновременно владельцев такой недвижимости зарегистрируют как операторов туристического сбора, они будут платить налог в размере 4%.

ФАС поддерживает идею об установлении понятия "туристского жилья" и урегулировании правил и условий его предоставления, которые лежат в основе законопроекта, пишет газета. При этом ведомство предлагает прописать определение "туристского жилья" так, чтобы под него не подпадала недвижимость, которая сдается в долгосрочную аренду; заранее определить правила формирования и ведения единого федерального реестра туристского жилья; установить так называемый переходный период, в течение которого собственники такого жилья будут вправе осуществлять деятельность без включения в реестр, так как он еще не создан и не введен в эксплуатацию.

По данным газеты, ранее законопроект получил поддержку Роспотребнадзора. Глава службы Анна Попова в письме к "Опоре России", которое имеется в распоряжении "Известий", поддержала законопроект и предложила добавить в КоАП новый состав административного правонарушения, предполагающий предоставление туристического жилья без идентификационного номера, пишет газета.

Отмечается, что Ростуризм тоже позитивно оценил законопроект. Глава агентства Зарина Догузова в отзыве, направленном в "Опору России", который также имеется в распоряжении газеты, предлагает доработать проект таким образом, чтобы он не давал возможность обойти действующий запрет на гостиничный бизнес в многоквартирных домах. О том, что концептуально поддерживают документ, бизнес-объединению заявляли и в Минэкономразвития.

"Если мы хотим, чтобы туротрасль стала безопасной, конкурентной и приносящей деньги в федеральный и региональные бюджеты, то необходимо принять подобный законопроект, как это уже сделали все европейские страны, где туризм дает 10% ВВП и выше", - заявил вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников "Известиям".