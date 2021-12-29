Первый в Китае коммерческий подводный дата-центр появится в городе Санья на Хайнане

САНЬЯ /Китай/, 29 декабря. /ТАСС/. Первый в КНР коммерческий подводный центр обработки данных появится в городе Санья в южной китайской провинции Хайнань. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По ее данным, 26 декабря управление больших данных провинции Хайнань и компания Beijing Highlander Digital Technology подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, в рамках которого предусмотрено строительство центра.

Проект включает в себя три ключевых этапа: на первом планируется размещение пяти-шести отсеков центра, а также береговой станции, сумма вложений составит 650 млн юаней (около $102 млн). Второй этап предполагает завершение строительства в общей сложности 50 отсеков центра, а также береговой станции, общая сумма инвестиций достигнет 2,8 млрд юаней (около $440 млн). На третьем этапе планируется размещение в общей сложности 100 отсеков, а также завершение формирования производственных процессов центра. Согласно предварительным оценкам, сумма инвестиций в проект достигнет 5,6 млрд юаней (около $879 млн), сроки строительства центра пока не сообщаются.

Как отмечает "Хайнань жибао", строительство подводных центров обработки данных позволяет значительно сэкономить энергию: для охлаждения используется морская вода, что позволяет отказаться от охлаждающего оборудования.

Как сказал вице-президент Beijing Highlander Digital Technology Сюй Тань, слова которого приводит газета, в будущем компания продолжит содействовать строительству подводных центров обработки данных и намерена постепенно создать морской промышленный парк новых технологий.