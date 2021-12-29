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Все экс-депутаты Госдумы вовремя освободили служебные квартиры для новых парламентариев

После предыдущих выборов в Госдуму Управлению делами президента РФ пришлось подавать в суд, поскольку несколько экс-депутатов не освобождали служебное жилье вовремя

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Все иногородние депутаты Госдумы восьмого созыва получили на время полномочий служебное жилье в Москве и въехали в квартиры.

Как сообщила ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова, "специалисты Управления делами президента РФ провели косметический ремонт в 192 служебных квартирах". Она отметила, что процесс сдачи служебного жилья и въезда новых "хозяев" полностью завершен.

После сентябрьских выборов в нижнюю палату парламента иногородние депутаты, не прошедшие в новый состав Госдумы и занимавшие служебное жилье, как положено, освободили квартиры, уточнила пресс-секретарь.

Те парламентарии, кто приезжает на работу в столицу из других регионов, по закону получают временное служебное жилье. Оно находится в двух домах на Варшавском шоссе и на улице Улофа Пальме. Представитель Управления делами президента РФ уточнила, что квартиры обставлены необходимой мебелью, в них также есть бытовые предметы первой необходимости. Все это имущество также является государственным и передается новым жильцам служебных квартир.

После предыдущих выборов в Госдуму Управлению делами президента РФ пришлось подавать в суд, поскольку несколько экс-депутатов не освобождали вовремя служебное жилье. С них также в судебном порядке были взысканы долги за коммунальные услуги и аренду жилья сверх срока. Тогда процесс освобождения и передачи нескольких квартир, который по закону должен был закончится в декабре 2016 года, растянулся на несколько месяцев.

Госдума восьмого созыва, в которую входят 450 человек, почти наполовину состоит из новых депутатов по сравнению с предыдущим созывом.

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