Абрамченко поручила проработать допфинансирование вовлечения в оборот сельхозземель

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу и Минфину до 1 февраля 2022 года проработать возможность привлечения дополнительных источников финансирования госпрограммы вовлечения в оборот земель сельхозназначения. Об этом говорится в протоколе совещания у Абрамченко, подлинность которого подтвердили в ее пресс-службе.

"Минсельхозу России, Минфину России с учетом состоявшегося обсуждения представить в правительство РФ предложения относительно источников дополнительного финансирования мероприятий госпрограммы. Срок - до 1 февраля 2022 года", - говорится в документе.

Вице-премьер также поручила Минсельхозу, Росводресурсам и Росгидромету проработать и представить в правительство до 1 марта 2022 года согласованные предложения о мелиоративных мероприятиях в условиях возможного дефицита водных ресурсов в ряде субъектов РФ после 2030 года, в том числе с учетом изменения климата.

По данным Минсельхоза, в рамках реализации госпрограммы необходимо вовлечь в оборот 5 млн га сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий, ввести в эксплуатацию 853 тыс. га мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий, провести агролесомелиоративные и фитомелиоративные мероприятия на площади 624 тыс. га и известкование кислых почв на пашне на площади 2,5 млн га.

В мае правительство утвердило десятилетнюю госпрограмму для решения вопроса об эффективном использовании сельхозземель. Премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что по итогам реализации программы планируется ввести в оборот более 13 млн га земли. На первом этапе, в течение ближайших пяти лет, будет создана база данных о земельных участках в 83 регионах, которые предполагается вовлечь в оборот. За 10 лет на реализацию госпрограммы планируется направить более 530 млрд рублей, говорил он.