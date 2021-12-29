Кабмин увеличил финансирование ТОР "Хабаровск" до почти 6,8 млрд рублей

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ увеличило объем финансирования на развитие территории опережающего развития (ТОР) "Хабаровск" с 3,3 млрд до почти 6,8 млрд рублей. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает в среду пресс-служба кабмина.

"С 3,3 млрд до почти 6,8 млрд рублей увеличен объем федерального финансирования на создание инфраструктуры территории опережающего развития (ТОР) "Хабаровск". Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщает пресс-служба.

В правительстве отметили, что деньги выделят по госпрограмме "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа". Их направят на создание, реконструкцию и ремонт инженерной и транспортной инфраструктуры территории.

В статусе резидентов ТОР "Хабаровск" инвестдеятельность ведут 42 компании, они реализуют проекты на сумму более 28,4 млрд рублей, планируется создание около 2,9 тыс. новых рабочих мест. Специализация ТОР - промышленность, логистика и сельское хозяйство.

О механизме

ТОР - специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов, способствуя росту благосостояния жителей регионов.

Резидентам территорий опережающего развития доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам, процедура свободной таможенной зоны, упрощенный порядок трудоустройства иностранных граждан. Этот правовой режим также предусматривает поддержку со стороны управляющих компаний ТОР, сопровождающих бизнес на всех этапах развития.