{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин увеличил финансирование ТОР "Хабаровск" до почти 6,8 млрд рублей

Средства пойдут на создание, реконструкцию и ремонт инженерной и транспортной инфраструктуры площадки

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ увеличило объем финансирования на развитие территории опережающего развития (ТОР) "Хабаровск" с 3,3 млрд до почти 6,8 млрд рублей. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает в среду пресс-служба кабмина.

"С 3,3 млрд до почти 6,8 млрд рублей увеличен объем федерального финансирования на создание инфраструктуры территории опережающего развития (ТОР) "Хабаровск". Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщает пресс-служба.

В правительстве отметили, что деньги выделят по госпрограмме "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа". Их направят на создание, реконструкцию и ремонт инженерной и транспортной инфраструктуры территории.

В статусе резидентов ТОР "Хабаровск" инвестдеятельность ведут 42 компании, они реализуют проекты на сумму более 28,4 млрд рублей, планируется создание около 2,9 тыс. новых рабочих мест. Специализация ТОР - промышленность, логистика и сельское хозяйство.

О механизме

ТОР - специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов, способствуя росту благосостояния жителей регионов.

Резидентам территорий опережающего развития доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам, процедура свободной таможенной зоны, упрощенный порядок трудоустройства иностранных граждан. Этот правовой режим также предусматривает поддержку со стороны управляющих компаний ТОР, сопровождающих бизнес на всех этапах развития.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияХабаровский край
"Лаборатория Касперского" выявила предновогоднюю мошенническую схему с розыгрышем денег
Для участия в лотерее пользователи должны ответить на простые вопросы и разослать сообщение об акции нескольким контактам, после чего злоумышленники просят заплатить один рубль за доступ к базе данных розыгрыша
Читать полностью