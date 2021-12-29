Продажи смарт-часов на Wildberries в декабре выросли на 195%

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Маркетплейс Wildberries зафиксировал с 1 по 22 декабря рост продаж смарт-часов - на 195% год к году. Об этом сообщается в результатах аналитики российской онлайн-площадки.

"В 2021 году в подарок родным и близким россияне чаще всего приобретают различные гаджеты и носимую технику: продажи смартфонов на Wildberries с 1 по 22 декабря выросли на 86% год к году, планшетов - на 77%, а смарт-часов - на 195%. <…> В среднем на покупку смартфонов россияне тратят около 16,6 тыс. рублей, планшетов - 10 тыс. рублей, смарт-часов - около 2,4 тыс.", - говорится в результатах аналитики.

Спрос на ювелирную продукцию в преддверии Нового года вырос на 61% год к году, активнее всего покупают серьги, кольца и подвески. В среднем на покупку ювелирной продукции на Wildberries тратят около 1,1 тыс. рублей.

"Подарочные наборы продуктов, сладостей и шоколада в подарок для коллег, учителей и приятелей, а также для самых маленьких, как мы полагаем, чаще всего приобретают россиянки. С 1 по 22 декабря 2021 года жительницы нашей страны приобрели на 119% больше продуктовых и на 148% - шоколадных наборов, чем годом ранее. В среднем на покупку продуктового набора на Wildberries в декабре 2021 года тратят около 870 рублей, а шоколадного набора - около 600 рублей", - сообщается в результатах аналитики.

Спрос на детские игрушки с 1 по 22 декабря 2021 года вырос на 60% год к году. Чаще всего жители РФ покупают куклы, машинки, конструкторы, игрушечные поезда и железные дороги, а также мягкие игрушки (из них самые популярные - плюшевые тигры). В среднем на покупку игрушки родители тратят около 680 рублей.