Мантуров назвал небольшой вероятность индексации утильсбора на автомобили в 2022 году

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Вероятность индексации утильсбора для новых легковых и грузовых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания в следующем году небольшая, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Вероятность того, что в следующем году состоится индексация утильсбора для новых легковых и грузовых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, небольшая", - заявил Мантуров.

Он также отметил, что в отношении спецтехники дискуссии идут в части гармонизации утилизационного сбора с другими странами-участницами ЕАЭС. Сейчас базовая ставка сбора по ней составляет 172,5 тыс. руб.

В январе 2021 года Мантуров говорил, что ставки утилизационного сбора на легковые автомобили и грузовики в РФ планируется повысить на 25%. Так, базовая ставка утильсбора на легковые машины вырастет с 20 тыс. до 25 тыс. руб., на тяжелые грузовики и прицепы - со 150 тыс. до 187,5 тыс. руб. Повышение планировалось в первом квартале 2021 г., однако окончательное решение так и не было принято.

В ноябре текущего года министерство опубликовало проект постановления, согласно которому предельный размер утильсбора в отношении транспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования, с января 2022 года может составить не более 4,5 тыс. руб. в отношении новых автомобилей и не более 6,5 тыс. руб. в отношении автомобилей, бывших в употреблении.

Коэффициенты утильсбора по легковым автомобилям, ввозимых физическими лицами для личного пользования, на данный момент составляют 0,17 и 0,26 соответственно, размер базовой ставки - 20 тыс. руб.