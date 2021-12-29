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Новосибирские власти хотят сотрудничать с Роскосмосом для передачи космоснимков территории

Фото должны помочь региону отслеживать процессы разрушения береговых линий, а также бороться с незаконной вырубкой лесов и добычей полезных ископаемых

НОВОСИБИРСК, 29 декабря. /ТАСС/. Власти Новосибирской области в 2022 году планируют заключить соглашение с Роскосмосом для предоставления региону космических снимков территории, чтобы более эффективно использовать земли. В частности, снимки позволят отслеживать процессы разрушения береговых линий, а также пресекать незаконную вырубку лесов и добычу полезных ископаемых, сообщил в среду в пресс-центре ТАСС министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

"Сейчас заключаем соглашение с Роскосмосом. Роскосмос готов делиться космоснимками высокого разрешения, которые позволят по ряду задач взаимодействовать. Например, это вопрос, связанный с разрушением береговых линий, незаконной вырубкой лесов или добычей полезных ископаемых, речь опять же о незаконной добыче", - сказал Цукарь, уточнив, что это планы на 2022 год.

Также министерство в следующем году планирует заключить соглашение с Росреестром, по которому регион сможет отслеживать данные о незаконном использовании территорий. По словам Цукаря, это могут быть, например, факты незаконного захвата земель, выхода за границы при капстроительстве, а также незаконных построек. Кроме этого, власти рассматривают возможность применения дронов для получения наиболее полных данных о территории.

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