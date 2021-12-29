Алексей Усик сменит Антона Титова на посту гендиректора OR Group

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. OR Group (ранее - "Обувь России") сменила гендиректора - Алексей Усик пришел на место основателя компании Антона Титова, говорится в сообщении компании.

"ПАО "ОРГ" (головная компания OR Group) сообщает о смене генерального директора акционерного общества. 28 декабря совет директоров ПАО "ОРГ" принял решение досрочно прекратить полномочия генерального директора компании Антона Михайловича Титова. На должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) ПАО "ОРГ" избран Алексей Николаевич Усик, срок действия его полномочий составляет пять лет", - отмечается в сообщении.

Титов, который является основателем OR Group, в дальнейшем останется в управлении ПАО "ОРГ" как член совета директоров. Он также сохранит за собой пост директора ООО "ОР" - основной дочерней операционной компании ПАО "ОРГ", которая специализируется на оптовой и розничной реализации обуви и сопутствующих товаров, эмитента облигаций, добавляется в материале.

Ранее ПАО "ОРГ" сообщила о выводе дочерней компании МКК "Арифметика" на биржу Торонто. Соглашение о слиянии МКК "Арифметика" с канадской компанией объединенного капитала было подписано 24 декабря. В дальнейшем, после прохождения всех процедур с биржей Торонто и закрытия сделки, объединенная компания будет работать под названием Arifmetika Financial Solutions Corp.

В связи с будущим вхождением Титова в состав совета директоров Arifmetika Financial Solutions Corp., а также с увеличением нагрузки, связанной с управлением МКК "Арифметика", принято решение о досрочном прекращении полномочий Титова в качестве генерального директора ПАО "ОРГ". Это позволит в большей степени сосредоточиться на решении стратегических задач и развитии новых перспективных направлений, в частности - финансовых сервисов, заключили в компании.

О компании

OR Group - торговая платформа, на базе которой компания развивает маркетплейс westfalika.ru и экосистему сервисов и управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika, насчитывающей 7591 объект в 308 городах России.

В соответствии с аудированными финансовыми результатами группы по МСФО, в 2020 году выручка составила 10,8 млрд руб., чистая прибыль - 0,6 млрд руб., EBITDA - 2,3 млрд руб.