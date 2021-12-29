Ограничения по ковиду для кафе и ресторанов сняли в Хабаровске и Комсомольске на праздники

ХАБАРОВСК, 29 декабря. /ТАСС/. Антиковидные ограничения для кафе и ресторанов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре перестанут действовать на время новогодних праздников при соблюдении нескольких условий. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе регионального Минздрава по итогам заседания штаба по борьбе с COVID-19.

Ранее кафе, ресторанам и развлекательным заведениям разрешалось работать до часу ночи с требованием для посетителей предъявить QR-код, справку о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

"По состоянию на 29 декабря наибольшее число заболевших фиксируется в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Здесь продолжат действовать основные "антиковидные" меры. Но на время новогодних каникул введены некоторые изменения. С 29 декабря по 14 января 2022 года развлекательные заведения, кафе и рестораны в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре смогут работать без ограничения по времени при соблюдении ряда условий: 100-процентной вакцинации сотрудников, наличии QR-кодов у посетителей, экспресс-тестировании посетителей на входе", - говорится в сообщении с уточнением, что все заведения, которые готовы работать в таком режиме, проверит Роспотребнадзор.

Сейчас в регионе отмечается незначительное снижение заболеваемости. Впервые за этот год Хабаровский край достиг среднероссийского уровня. Суточный показатель - 33,4% заболевших на 100 тыс. населения. В группе от 15 до 29 лет за неделю произошло снижение темпов роста заболеваемости на 17%, среди школьников - на 7%, среди взрослого населения - на 5%. Коечный фонд загружен уже не на 90, а на 70%.

Заместитель председателя правительства Хабаровского края Евгений Никонов отметил, что в новогодние каникулы важно сохранить наметившуюся тенденцию. "Сейчас мы видим результат тех профилактических мер, которые были введены в Хабаровском крае в начале ноября. Ежесуточный и еженедельный прирост заболевших понемногу снижается. По количеству летальных исходов в течение года произошло снижение с 4,4% до 3,8%. Показатель избыточной смертности у нас ниже среднероссийского: 10% против 16,5%.", - цитирует Никонова пресс-служба.

О вакцинации в крае

Мобильные пункты вакцинации в новогодние праздники будут открыты. Министерству здравоохранения края поручено сделать упор на выездную вакцинацию жителей старше 60 лет, дополнительные выездные бригады уже сформированы. Пункты вакцинации в школах пока закрываются.

Поликлиники и амбулатории с 3 по 6 января, а также 8 января будут работать по режиму субботы. На время новогодних каникул медицинские организации призывают на помощь волонтеров. Требуется порядка 900 добровольцев в кол-центрах и пунктах вакцинации, также нужны автоволонтеры.

В данный момент в Хабаровском крае привит 565 831 человек. С учетом людей, переболевших коронавирусом, коллективный иммунитет составляет 67%. По подсчетам специалистов, при нынешних темпах вакцинации коллективного иммунитета Хабаровский край достигнет не ранее чем через шесть месяцев.