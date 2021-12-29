ЕАЭС продлил обращение медизделий, ранее зарегистрированных по национальным правилам

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Новые медицинские изделия в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 1 января 2022 года будут регистрироваться только по правилам ЕАЭС. При этом медицинские изделия, ранее зарегистрированные по национальным правилам одной из стран - участниц союза, смогут находиться в обращении на территории этого государства до окончания срока действия документов об их регистрации. Об этом сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Изменения предусматривают, что медизделия, ранее зарегистрированные в порядке, предусмотренном национальном законодательством стран союза, могут выпускаться в обращение до окончания срока действия документов, подтверждающих их регистрацию, и обращаться на территории этого государства. Внесение изменений в регистрационные документы таких медицинских изделий допускается в случае подачи соответствующего заявления до 31 декабря 2026 года", - говорится в сообщении.

Страны ЕАЭС в декабре подписали протокол о внесении изменений в соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий в союзе от 2014 года. Согласно документу, с начала 2022 года новые медицинские изделия будут регистрироваться только по правилам Евразийского экономического союза.

Как отметили в пресс-службе ЕЭК, изменения направлены на плавное и естественное формирование общего рынка медицинских изделий в рамках ЕАЭС. Это позволит на должном уровне поддерживать обеспечение систем здравоохранения стран союза медицинскими изделиями и одновременно установит требования к качеству, безопасности и эффективности вновь вводимых медизделий, подчеркнули в комиссии.