Цена газа в Европе на открытии держится в районе $1 200 за 1 тыс. куб. м

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов в среду держится в районе $1 200 за 1 тыс. куб. м, то есть на уровне закрытия торгов во вторник, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на 11:00 мск составила $1 203 за 1 тыс. куб. м, или €103 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Биржевая цена газа в Европе 21 декабря впервые в истории преодолела отметку в $2 000 за 1 тыс. куб. м на фоне наступающих холодов и при аномально низких запасах газа в европейских подземных хранилищах. Однако в последующие дни цена скорректировалась на фоне возобновления ветрогенерации в Европе и новостей о том, что число танкеров, перевозящих СПГ из США в Европу, увеличилось на треть.

Стоимость фьючерсов на хабе TTF волатильна из-за спекулятивного фактора и не отражает реальную цену физических поставок в Европу. Средняя цена экспорта газа по контрактам "Газпрома" в 2021 году составит $280 за 1 тыс. куб м.