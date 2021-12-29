Авиакомпания S7 запустила рейс из Омска в Павлодар

ОМСК, 29 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания S7 запустила еженедельный рейс из Омска в город Павлодар Республики Казахстан, сообщила в четверг пресс-служба аэропорта Омск-Центральный. Новый маршрут позволит попасть в Казахстан любому желающему, тогда как пересечение сухопутной границы разрешено только определенной категории граждан.

"В преддверии Нового года авиакомпания S7 запустила рейсы в Павлодар. Полеты будут выполняться еженедельно по вторникам на судне А320", - сообщила пресс-служба.

Президент казахского национально-культурного центра Омской области Жанат Бекмагомбетов отметил, что этот рейс очень важен для жителей Омской области и граждан Казахстана, находящихся в этом приграничном регионе РФ. "Появилась возможность быстро и беспрепятственно попасть на территорию Казахстана, проведать родственников, погостить у друзей, посетить достопримечательности", - цитирует пресс-служба Бекмагомбетова.

В аэропорту отметили, что пересечь сухопутную границу Казахстана на данный момент могут лишь некоторые категории граждан, в то время как воздушного транспорта ограничения не касаются - попасть в страну может любой желающий.

Специалист по аналитической работе и развитию маршрутной сети коммерческой дирекции ОАО "Омский аэропорт" Алексей Лазуткин пояснил ТАСС, что S7 стала первой российской авиакомпанией, запустившей с момента начала пандемии авиасообщение между Омском и Казахстаном. Ранее рейс в Нур-Султан стала выполнять казахстанская FlyArystan. Павлодарская область граничит с Омской, между этими двумя регионами налажены обширные экономические, культурные и туристические связи.