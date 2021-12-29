Закон о льготном режиме на Курилах могут принять в начале 2022 года

ТАСС, 29 декабря. Закон о специальном льготном режиме для бизнеса на Курилах направлен в Госдуму и может быть принят в начале 2022 года, сообщил в среду вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Закон направлен в Госдуму. Там сейчас идет работа по его подготовке. Уверен, что в начале будущего года мы его примем, и тогда постараемся развернуть работу по привлечению инвестиций, по работе с потенциальными инвесторами", - сказал Трутнев в интервью телеканалу "Россия-24".

По словам вице-премьера, на Курилах будет создан уникальный преференциальный режим, любой инвестор автоматически будет становиться резидентом. "Начинать [работу] будем не с уговоров [инвесторов] и не с больших рекламных кампаний. Начинать будем с того, что будем разбираться с механизмом предоставления земли. Надо, чтобы было где построить новые объекты, это прежде всего земля и энергетика. Нам надо на Курилах создать энергетику, причем, конечно, хочется создать энергетику чистую", - добавил Трутнев.

Ранее правительство России одобрило законопроект, касающийся регулирования деятельности резидентов, зарегистрированных на территории Курильских островов. На Курильских островах будет введен режим свободной таможенной территории: на операции с товарами, ввезенными из третьих стран, не будет начисляться налог на добавленную стоимость.

Проект закона позволяет компаниям, желающим начать бизнес на Курильских островах, на 20 лет полностью освобождаться практически от всех видов налогов. Речь идет о налогах на прибыль и имущество организаций, а также о земельном и транспортном. Будут значительно снижены тарифы страховых взносов.