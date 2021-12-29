В Киеве заявили, что Украина может полностью обеспечивать ураном свои АЭС с 2027 года

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Надлежащее развитие урановых рудников на Украине позволит с 2027 года выйти на полное обеспечение урановой продукцией АЭС страны. Об этом говорится в разработанной министерством энергетики концепции по развитию атомно-промышленного комплекса, которая вынесена на рассмотрение правительства страны в среду.

"Освоение запасов Новоконстантиновского и Апрельского месторождений урановых руд даст возможность выйти на полное удовлетворение потребностей отечественных АЭС в уране начиная с 2027 года", - сказано в документе. Отмечается, что для этого в течение пяти лет необходимы инвестиции в размере 9,092 млрд гривен в ценах 2021 года (более $333 млн), в том числе 8,042 млрд гривен ($295 млн) за счет государственного бюджета.

На Украине в настоящее время "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) - единственное предприятие, которое занимается добычей урановой руды и ее частичной переработкой. Оно покрывает до 40% потребностей АЭС Украины в уране. Остальные объемы урана, а также услуги по его обогащению и фабрикации ядерного топлива для АЭС Украина закупает за рубежом, в том числе в России.

В состав "Восточного горно-обогатительного комбината" входят три шахты: Ингульская (разрабатывает Мичуринское и Центральное месторождения), Смолинская (Ватутинское месторождение) и Новоконстантиновская (Новоконстантиновское месторождение). Ожидается, что из-за исчерпания запасов в 2023 году будет начат вывод из эксплуатации Смолинской шахты, в 2028 году - Ингульской. При этом предполагается, что компенсировать мощности по добыче урана должны Новоконстантиновское месторождение, а также перспективное Апрельское. Концепция Минэнерго предполагает проведение реконструкции мощностей комбината, создание мощностей для производства диоксида циркония в объеме 320 тонн в год, а также ряд других мероприятий.

ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" расположено в городе Желтые Воды Днепропетровской области. В декабре 2020 года работники входящих в структуру комбината шахт неоднократно собирались на акции протеста, требуя погасить долги по заработной плате, а также выступая против выведения предприятия в режим простоя, так как это может привести к экологической катастрофе. В результате часть долгов перед шахтерами была погашена, а предприятие выведено из простоя.

На Украине четыре действующих АЭС, на которых работают 15 энергоблоков советского образца ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 общей установленной мощностью более 13,8 ГВт.