Строительство подъездной дороги к Ростовской АЭС завершили досрочно

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 декабря. /ТАСС/. Строители завершили с опережением сроков работы по реконструкции автодороги к Ростовской АЭС. Об этом в среду сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области.

Второй этап реконструкции участка дороги протяженностью 11,2 км начался в марте. Согласно условиям контракта, подрядчик взял на себя обязательства завершить работы на объекте до 15 октября 2022 года.

"В связи с высоким темпом реконструкции уже 15 декабря этого года приемочная комиссия приняла объект в эксплуатацию, а 23 декабря было получено заключение о соответствии объекта требованиям технических регламентов и проектной документации", - говорится в сообщении. После реконструкции город и градообразующее предприятие получили современную четырехголосную дорогу общей протяженностью 12,6 км.

Новая дорога обеспечивает транспортную связь Дубовского и Заветинского районов с Волгодонском, а также Ставропольского края и Республики Калмыкия с Ростовской областью. "Очень важно, что дорожники региона понимают социальную значимость отдельных объектов транспортной инфраструктуры и делают все для того, чтобы наиболее ожидаемые людьми дороги вводились в эксплуатацию намного раньше указанного в контракте срока", - отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев, которого процитировали в пресс-службе.

Ростовская атомная электростанция - филиал концерна "Росэнергоатом" (ГК "Росатом"), в 2001-2010 годах носила название "Волгодонская АЭС". Расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км к северо-востоку от Волгодонска. Ростов-на-Дону и Волгоград расположены в 205 км и 175 км от станции.