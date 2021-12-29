Эксперты: нелегальный рынок вейпов в Рунете в 2021 году превысит 23 млрд рублей

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Объем нелегального рынка электронных систем доставки никотина (ЭСДН), вейпов и электронных сигарет в России в 2021 году, по прогнозу, превысит 23 млрд рублей, а в 2022 году он может вырасти до 28,9 млрд рублей. Об этом говорится в исследовании аналитиков сервиса Gorodissky IP Security, специализирующегося на выявлении и пресечении распространения нелегальной продукции в интернете.

"По итогам 2021 г. в Рунете будет нелегально продано более 46 млн штук ЭСДН, на общую сумму порядка 23 млрд руб. Ущерб государственному бюджету от нелегальных продаж по итогам года составит свыше 4,2 млрд руб. По сравнению с 2020 г. нелегальные продажи ЭСДН выросли практически вдвое", - отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, самой популярной категорией в онлайн-продажах стали одноразовые вейпы. "Рынок одноразовых ЭСДН стремительно растет, если в 2020 г. он оценивался в 40 млн штук, то уже в 2021 г. он превысил 90 млн устройств. Из-за отсутствия должного регулирования и сдерживающих мер большая часть этой продукции продается нелегально без уплаты налогов в федеральный бюджет", - отмечается в сообщении.

По прогнозам аналитиков Gorodissky IP Security, при сохранении текущей динамики и отсутствия новых регуляторных мер, в следующем году нелегальный онлайн рынок ЭСДН может вырасти до 28,9 млрд рублей, а потери бюджета превысят 5,2 млрд рублей.

Ресурсы нелегальных продаж и рекламы

Всего аналитики обнаружили более 5 тыс. сайтов, групп и аккаунтов в социальных сетях, специализирующихся на нелегальных продажах ЭСДН, с совокупной аудиторией более 30 млн пользователей. В частности, обнаружено более 520 сайтов, через которые нелегально реализуются ЭСДН, совокупная их ежегодная аудитория составляет около 18 млн пользователей, в социальных сетях было обнаружено около 4,7 тыс. групп и аккаунтов, их аудитория - около 12 млн человек.

Наибольшая аудитория у ресурсов в "ВКонтакте" (77,1%) и в Instagram (13,7%). Средняя цена нелегальных ЭСДН, продающихся в интернете, составила около 500 рублей за штуку.

Помимо нелегальных продаж одноразовых ЭСДН в социальных сетях широко распространена их реклама. Экспертам удалось обнаружить в соцсетях более 1,3 млн постов, рекламирующих одноразовые ЭСДН. Самой популярной площадкой для незаконной рекламы стал Telegram, там за последний год было размещено более 700 тыс. постов, потенциальная аудитория которых составила около 1,8 млн пользователей.