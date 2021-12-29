"Лукойл" поддержит строительство социальных объектов в Пермском крае

ПЕРМЬ, 29 декабря. /ТАСС/.Несколько социальных объектов, среди которых общежития для студентов и сцена театра, будут построены в Пермском крае при поддержке ПАО "Лукойл". Соответствующее соглашение подписали в среду президент ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

"Компания поддержит строительство и реконструкцию социально важных объектов в регионе. Это, прежде всего, возведение новой сцены Театра юного зрителя, которая расположится в здании памятника градостроительства и архитектуры регионального значения "Дом уездного земства". Зданию вернут исторический внешний вид и после реставрации соединят с большой сценой театра, вокруг будет создано новое культурное пространство - театральный квартал", - говорится в сообщении на сайте компании.

Уточняется, что на площадке уже проведены подготовительные работы, завершается экспертиза научно-проектной документации. Сразу после получения результатов строители приступят к восстановлению перекрытий и фасада. Реализовать проект планируется в 2023 году, что станет подарком региону от компании к 300-летию Перми.

Также в 2022 году будут достроены два новых общежития для студентов Пермского национального исследовательского политехнического университета. Начнется ремонт здания на территории Пермского государственного института культуры для размещения детской школы искусств.

При поддержке компании в Чернушинском районе начинается второй этап строительства стадиона, в Соликамске продолжится благоустройство набережной реки Усолка в рамках проекта "Соляная верста". В Ильинском откроется Музей любительского театра, а в Осе завершится ремонт спортивной школы.