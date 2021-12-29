Цифровая система с элементами ИИ будет управлять атомной отраслью в Росатоме

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Цифровая система управления (ЦСУ) атомной отраслью "Навигатор" с элементами искусственного интеллекта (ИИ) будет внедрена в Росатоме. Как свидетельствуют документы, размещенные на сайте госзакупок, первый этап проекта - "Пилотное решение" должен быть завершен к началу 2025 года.

Разрабатываемый частным учреждением "Цифрум" (отраслевой агрегатор цифровых решений госкорпорации "Росатом") "Навигатор" будет оперативно предоставлять данные по ключевым показателям деятельности предприятий отрасли, оперативную аналитику и прогнозирование изменений с учетом внешних и внутренних факторов влияния. На этапе прогнозирования и принятия решений предполагается задействовать инструменты искусственного интеллекта.

Как сказано в техническом задании на проект, основным объектом автоматизации станут производственные, управленческие и бизнес-процессы отрасли. Задача ЦСУ - формировать, обрабатывать, собирать и сохранять данные по этим процессам, а затем передавать в единую систему для последующего анализа, визуализации и принятия решения. Проектировщикам предстоит создать единое информпространство для обмена, просмотра, обработки данных пользователями, включая обеспечение работы инструментов ИИ и системы поддержки принятия решений. Пользоваться системой смогут одновременно не более 100 человек, однако технически доступ к ЦСУ должен быть у не менее чем 500 пользователей.

К "Навигатору" предъявляются достаточно жесткие требования. Так, ЦСУ должна будет функционировать в режиме 24/7 и иметь возможность горячего и холодного резервирования серверов. В случае отказа системы время восстановления ее работоспособности не должно превышать 3 часов, среднее время восстановления после отказа системного или прикладного программного обеспечения - не более 4 часов, после отказа технических средств - не более 3 часов. Ограничено и общее время простоя "Навигатора" в год - не более 100 часов, при этом допустимый период потери данных при инцидентах с системой не должен превышать 1 часа.

В "Навигаторе" предполагается обработка и хранение общедоступной информации, служебной информации ограниченного распространения с пометкой "для служебного пользования", персональных данных, информации "коммерческой тайны". При этом система не предназначена для хранения или обработки информации, содержащей государственную тайну, подчеркивается в техзадании на "Навигатор".