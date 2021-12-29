Долги за тепло в России в ноябре выросли на 6,2 млрд рублей

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Суммарная задолженность за тепловую энергию в России в ноябре 2021 года возросла на 6,2 млрд рублей и составила 197,4 млрд рублей, следует из материалов ассоциации "Совет производителей энергии", с которыми ознакомился ТАСС.

В ассоциации добавили, что уровень оплаты за тепловую энергию был на 3,2% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. При этом наибольшее снижение объема платежей зафиксировано у населения - на 13,3%, а также у управляющих организаций - на 6,3%.

"Накопленная дебиторская задолженность составляет 30% от всей потребленной тепловой энергии за 2020 год. В результате роста неплатежей значительно ухудшается финансовое положение ресурсоснабжающих организаций. Это может привести к срыву нормальной производственной деятельности, невыплате заработной платы персоналу, неоплате топлива и, как следствие, срыву поставок технологического топлива, потребляемого для производства электрической и тепловой энергии, невыполнению ремонтных и инвестиционных программ", - добавили в ассоциации.

В то же время ухудшение уровня платежей может вызвать риски срыва сроков подготовки к отопительному периоду, невыполнению обязательств по подключению новых потребителей, увеличению кредитной нагрузки на компании отрасли, что в результате создает угрозу надежного и бесперебойного электроснабжения и теплоснабжения потребителей.

Оптовый рынок электроэнергии и мощности

Что касается оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ), то общая задолженность за 2021 год выросла на 13,6 млрд рублей, до 86,5 млрд рублей, указано материалах ассоциации "Совет производителей энергии".

При этом основной причиной роста задолженности является неудовлетворительная платежная дисциплина сбытовых компаний Северного Кавказа. Так, уровень оплаты гарантирующих поставщиков в регионе составил 65-80%, тогда как в целом по ОРЭМ показатель составил 99,4%.

"Только за 11 месяцев 2021 года прирост задолженности по региону составил порядка 11 млрд рублей, и это без учета лишенных статуса субъекта оптового рынка гарантирующих поставщиков. Причем особо стоит отметить, что северокавказские республики покупают электроэнергию на оптовом рынке по "специальным тарифам", которые в 2-3 раза ниже, чем в других регионах РФ", - добавили в ассоциации, указав, что исключением является "Чеченэнерго", уровень оплаты которой составляет 106,1%.