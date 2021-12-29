МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Поставки импортных кормовых добавок в Россию в 2021 году снизились на 6% по сравнению с прошлым годом. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

"У нас конкретные цифры по каждому виду добавки есть, и общее сокращение на 6% не настолько критично, насколько говорят многие. Этот недостаток можно было заполнить тем же соевым шротом и теми шротами, которые мы сегодня экспортируем", - сказал он.

Он отметил, что в России возникли проблемы с поставками кормовых добавок в связи с тем, что импортируемая продукция не соответствует зарегистрированному составу. "Зарегистрирована на одних бактериях, производят на других, написан один состав, а производят другой", - сказал Данкверт. По его словам, сложности с поставками наблюдаются во всех странах-поставщиках. "Те, кто ввозит эту продукцию, не задумываются о том, что поставщики изменили свое производство, это может нанести серьезный ущерб нашим животноводам", - отметил глава Россельхознадзора.

Он добавил, что Россельхознадзор уже открыл достаточно большое количество зарубежных предприятий для поставок в РФ. "И если где-то используется другая рецептура, мы дали всем сроки быстро это урегулировать", - сказал он. При этом, по его мнению, объем российского производства такой продукции пока недостаточен.

В ноябре Россельхознадзор сообщал о том, что ввоз кормовой продукции в Россию без ограничений осуществляется из Франции, Норвегии, Италии, Финляндии, Ирландии, Австрии, Венгрии, Сербии, Китая, Швеции, Бразилии и других стран. Кроме того, временно разрешены поставки более чем 230 товарных наименований кормов и кормовых добавок примерно 100 компаниям Германии, Испании, Нидерландов, Дании, Бельгии, Великобритании. В текущем году в Россию ввезено 327,6 тыс. тонн кормовой продукции для продуктивных животных, 140,9 тыс. тонн - для непродуктивных животных и 305,7 тыс. тонн растительных кормов. Всего в страну импортировано более 774,3 тыс. тонн кормов и кормовых добавок.