Выручка топливного дивизиона Росатома в 2021 году выросла на 12,6%

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Выручка АО "ТВЭЛ" (топливный дивизион Росатома) по итогам 2021 года ожидается в размере 235 млрд рублей, что на 12,6% выше,чем в 2020 году. Об этом в среду сообщила пресс-служба дивизиона.

"По основным финансово-экономическим показателям прогнозируется превышение плановых значений. Выручка топливного дивизиона по итогам года ожидается в размере 235 млрд рублей, на 12,6% выше показателя 2020 года. Экспортная валютная выручка топливной компании сохранится на уровне 0,8 млрд долларов США. <…> Десятилетний портфель экспортных заказов по продукции ядерного топливного цикла составит 17,4 млрд долларов США (рост год к году - 10,8%), портфель зарубежных заказов на весь жизненный цикл достигнет 64,6 млрд долларов США", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в 2021 году компания выполнила все контрактные обязательства перед российскими и зарубежными заказчиками.

Крупнейшим неядерным бизнесом ТВЭЛ по выручке остается специальная химия. В 2021 прогнозная выручка составит 13,1 млрд рублей, рост год к году - 23,6%.