Еврокомиссар считает, что ЕС не сможет осуществить переход к зеленой экономике к 2025 году

БЕРЛИН, 29 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони полагает, что Евросоюз не сможет осуществить переход к зеленой экономике к 2025 году. Такое мнение он выразил в опубликованном в среду интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Джентилони пояснил, что трансформация, связанная с переходом к зеленой экономике и цифровизацией, требует огромных инвестиций, чему не должны препятствовать правила ЕС. Он констатировал, что в 2022 году из специального фонда "ЕС нового поколения", предназначенного для восстановления экономики после пандемии, будут выделены значительные средства, однако этого недостаточно.

"По нашим оценкам, только для зеленой трансформации в ближайшие десять лет потребуются дополнительно €550 млрд в год", - подчеркнул еврокомиссар. "Однако срок действия фонда истечет через несколько лет, и переход к зеленой экономике, безусловно, не будет завершен к 2025 году", - заключил он. Вместе с тем Джентилони акцентировал внимание на том, что переход к зеленой экономике и цифровая трансформация - это не только задача государства, но и в первую очередь частное дело.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на конференции по бюджету ЕС в Брюсселе, заявила, что для достижения климатических целей ЕС к 2030 году потребуются дополнительные инвестиции. Именно поэтому, по ее словам, 30% средств фонда "ЕС нового поколения" направлены на финансирование перехода ЕС к зеленой экономике. Глава Еврокомиссии заметила, что для аккумуляции такой суммы инвестиций потребуется задействование частных, государственных, европейских и международных источников. Она также добавила, что еще 20% всех фондов ЕС по восстановлению после пандемии будут направлены на стимулирование инноваций и цифровой трансформации европейской экономики и общества.

Фонд "ЕС нового поколения" в размере €750 млрд был создан Еврокомиссией в 2020 году в качестве общеевропейского инструмента для финансирования восстановления экономики государств ЕС после пандемии. Фонд рассчитан на период до 2027 года. Для его создания ЕС привлекает заемные средства, погашение которых рассчитано на период до 2052 года.