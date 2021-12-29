В работе мобильного приложения Альфа-Банка произошел сбой

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Сбои в работе мобильного приложения Альфа-Банка наблюдаются в России, следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

К 11:49 мск было зафиксировано около 300 отчетов о сбоях в работе приложения.

Большинство сообщивших о проблемах пользователей (52%) жалуются на сбои в работе мобильного банкинга, 38% - на проблемы со входом в приложение, 10% - на проблемы в работе онлайн-банкинга.

Наиболее активно о неполадках сообщают в Москве, Казани, Уфе, Новосибирске и Архангельске.