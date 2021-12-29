ВТБ войдет в проект "Мегафона" по низкоорбитальной спутниковой системе передачи данных

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. ВТБ получит 15% в проекте "Мегафона" по созданию низкоорбитальной спутниковой системы передачи данных, инвестиции банка составят 2 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе ВТБ.

"Мегафон", группа ВТБ и "Мегафон 1440" подписали соглашение о вхождении банка ВТБ (ПАО) в состав участников проекта создания низкоорбитальной спутниковой системы передачи данных. <…> В результате сделки "Мегафон" сохранит крупнейшую долю в проекте в размере 75%, группе ВТБ будет принадлежать 15%, 10% сохранит команда "Мегафон 1440" - Алексей Шелобков, Артем Икоев и Сергей Столяров. Представитель ВТБ войдет в состав совета директоров "Мегафон 1440". Инвестиции банка составят 2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В ближайший год проект ожидает как кратный рост существующих команд разработки, так и создание новых технологических и производственных подразделений, подчеркнули в ВТБ.

В октябре прошлого года сообщалось, что "Мегафон" инвестирует в ближайшие два года 6 млрд рублей в разработку системы спутниковой передачи данных. Тогда же начала работать компания "Мегафон 1440", она занимается исследованиями использования низкоорбитальных спутниковых систем для предоставления высокоскоростной передачи данных.