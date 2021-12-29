Кабмин одобрил законопроект, упрощающий освоение арктических и дальневосточных гектаров

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило законопроект, призванный упростить оформление документов при строительстве домов на землях, полученных по программам "Арктический гектар" и "Дальневосточный гектар". Об этом сообщается в среду на сайте кабмина.

Отмечается, что инициатива направлена на "обеспечение дальнейшего развития программ "Дальневосточный гектар" и "Гектар Арктики", оказание содействия гражданам в освоении земельных участков, увеличение спроса на земельные участки за счет улучшения механизма их предоставления".

"Одобрить проект федерального закона <...> и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - указано среди решений правительства.

Во вторник на заседании кабмина премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что пока остаются проблемы при освоении таких участков, особенно при строительстве на них жилых домов: люди зачастую получают отказ по формальным признакам из-за отсутствия утвержденных градостроительных документов. Чтобы избавить граждан от этой волокиты, подготовлены изменения в федеральный закон, сообщил он. Теперь, по словам Мишустина, люди смогут без затруднений приступить к строительству своих домов на гектарах, в отношении которых не утверждены правила землепользования и застройки.

"Дальневосточный гектар" - это земельный участок на Дальнем Востоке, предоставляемый гражданам РФ в безвозмездное пользование при соблюдении ряда условий. При этом с 1 августа нынешнего года действие программы было расширено на сухопутную территорию российской Арктической зоны. Кроме того, также с 1 августа граждане, которые успешно освоили и оформили в собственность или аренду ранее предоставленные им земли, могут подать заявку на получение дополнительного участка площадью не более одного гектара.