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Объем ввода жилья на Алтае вырос на 70% в 2021 году

В регионе в эксплуатацию ввели 153 тыс. кв. м жилплощади

ТАСС, 29 декабря. Более 150 тыс. кв. м жилья ввели в Республике Алтай в 2021 году, сообщает пресс-служба правительства региона в среду. Это на 70% выше уровня 2020 года, объемы планируется наращивать.

"В Республике Алтай наблюдаются хорошие темпы строительства жилья. В прошлом году в регионе было сдано в эксплуатацию 90 тыс. кв. м жилья, в этом году введено 153 тыс. кв. м жилья, и темпы ввода жилых домов будут только наращиваться", - говорится в сообщении.

Так, в Горно-Алтайске в 2021 году удалось завершить строительство и сдать в эксплуатацию девятиэтажный многоквартирный жилой дом по переулку Театральному, здание начали строить еще в 2018 году. В этом доме часть квартир предназначена для детей-сирот и медицинских работников - по программе льготной ипотеки.

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