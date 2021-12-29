Свердловские власти выделили 219 млн рублей четырем муниципалитетам на реконструкцию дорог

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Власти Свердловской области направили 219 млн рублей на реконструкцию и капитальный ремонт дорог четырем муниципалитетам. Решение о распределении субсидий на 2022 год принято в среду на заседании регионального правительства, сообщили в областном департаменте информационной политики.

"Губернатор Евгений Куйвашев направил 219 млн рублей Байкаловскому сельскому поселению, Березовскому, Верхней Туре и Талице на реконструкцию и капитальный ремонт дорог", - говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что 90 млн рублей получит Байкаловское сельское поселение на реконструкцию автомобильной дороги от деревни Шаламы до деревни Сапегина. "Из-за того, что населенные пункты соединяет грунтовка, которая становится непроезжей в межсезонье, в деревню не может проехать школьный автобус, чтобы доставить детей на учебу", - отмечается в сообщении. Березовскому городскому округу поступят 36 млн рублей на строительство автомобильной дороги в новом активно застраиваемом микрорайоне, Верхней Туре направят 57,6 млн рублей на реконструкцию улицы Карла Либкнехта, на продолжение капитальных ремонтов нескольких улиц Талицкий городской округ получит 35,4 млн рублей.

Всего в 2021 году на строительство и ремонт муниципальных дорог в регионе, в том числе в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", из федерального и регионального бюджетов было направлено 9 млрд рублей.