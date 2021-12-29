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"Транснефть" прокачала порядка 445 млн тонн нефти в 2021 году

"Транснефть" прокачала порядка 445 млн тонн нефти в 2021 году - глава компании.

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Проект был начат в 2018 году
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