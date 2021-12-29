РФПИ: политическое давление не мешает РФ строить отношения с международными инвесторами

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Политическое давление на Россию по-прежнему остается инструментом недобросовестной конкуренции, однако это не помешало нашей стране выстроить хорошие отношения с арабскими и азиатскими инвесторами. Такое мнение высказал в интервью телеканалу "Россия-24" глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Безусловно, мы видим значимые попытки ряда стран пытаться по конкурентным причинам минимизировать инвестиции в Россию, и пытаться российской экономике помешать эффективно развиваться", - сказал Дмитриев. По его словам, страны-партнеры видят давление на Россию, они также понимают, что несут определенные риски, так как такие же инструменты могут быть задействованы и против них.

При этом Дмитриев отметил "созидательное начало" взаимоотношений России с арабскими, ближневосточными, другими партнерами, которые продолжают вкладывать средства в экономику РФ.

"Мы сумели выстроить очень хорошие отношения и с арабскими инвесторами, и с азиатскими инвесторами, которые отделяют политику от инвестиций. И это очень важно. <…> Даже с Японией, которая является, соответственно, важным партнером для нас инвестиционным", - заключил глава суверенного фонда.

Дмитриев также отметил, что Россия продолжит активное продвижение своих препаратов вопреки давлению на мировых фармацевтических рынках. "Мы научились в очень жесткой и сложной борьбе защищать и выводить наши препараты на внешние рынки. Мы, безусловно, это продолжим. Мы считаем, что здесь у России очень большие наработки и очень большие заделы", - сказал он.

Фонд намерен продолжать в сектор здравоохранения. "Это не только "Доктис", которая является лидером в онлайн-медицине, но это очень много препаратов, которые в России изобретаются, которые в России производятся, но которым сложно выйти на внешние рынки, потому что там им препятствует "большая фарма", - добавил Дмитриев.