Мишустин отметил, что в различных отраслях экономики РФ наблюдаются позитивные изменения

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил позитивные изменения в различных секторах экономики страны, подчеркнув при этом, что перед компаниями из-за пандемии стоят новые вызовы.

"Сегодня, конечно, мы видим позитивные изменения в различных отраслях экономики, в том числе в трубопроводном транспорте идет рост объема", - сказал председатель правительства на встрече с главой компании "Транснефть" Николаем Токаревым. По словам Мишустина, "во многом сейчас он растет за счет увеличения поставок на внутренний рынок, что очень важно для страны".

Глава кабинета министров назвал "Транснефть" "ключевой компанией в сфере топливно-энергетического комплекса, естественной монополией, которая занимается транспортировкой нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам". "Конечно, также вы решаете очень много задач в рамках межправительственных соглашений", - обратился премьер-министр к Токареву. "Компания также участвует в ряде проектов, включая те, которые способствуют достижению национальных целей развития", - отметил Мишустин.

"Сейчас нам предстоит решать очень много вопросов, стоят вызовы и перед вашей компанией, на них надо давать достойный ответ и не забывать о том, что условия пандемии, к сожалению, вносят определенные коррективы в работу всех компаний", - предупредил председатель правительства руководителя "Транснефти". Мишустин подчеркнул, что "надо сделать все, чтобы обеспечить здоровье и безопасность людей".