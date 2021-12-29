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Мишустин позитивно оценил план "Транснефти" увеличить расходы на покупку отечественного ПО

Председатель правительства поинтересовался, как компания работает над темой цифровизации, отметив, что это очень важное направление в настоящее время

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин позитивно оценил планы "Транснефти" увеличить расходы компании на приобретение отечественного программного обеспечения (ПО) и связанных с ним услуг.

На встрече в среду с главой "Транснефти" Николаем Токаревым председатель правительства поинтересовался, как компания работает над темой цифровизации, отметив, что это очень важное направление в настоящее время.

Выслушав доклад Токарева по этому вопросу, Мишустин сказал: "Мне очень нравится одна цифра, Николай Петрович. Не менее 70% [составляет] доля расходов компании на приобретение отечественного программного обеспечения и связанных с ним услуг. Это увеличение IT-бюджета вашей компании в два раза".

"Это очень важно, поскольку этим надо всерьез заниматься. И это те задачи, которые перед нами поставил президент. Это не может не радовать", - подчеркнул премьер.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияТокарев, Николай Петрович
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