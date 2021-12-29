"Транснефть" в ближайшие четыре года планирует вложить в цифровизацию 30 млрд рублей

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. "Транснефть" в ближайшие четыре года планирует направить 30 млрд рублей на цифровизацию, заявил глава компании Николай Токарев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Сегодня много споров вокруг этой темы. Как лучше - имеется в виду соответствие "железа" и программного продукта. Но мы здесь нашли, мне кажется, правильные формы взаимоотношений с партнерами, с ведомствами, с министерством. Сегодня ясно, как делать, куда идти, что нам нужно в первую очередь. И 30 млрд рублей мы за предстоящие четыре года планируем истратить на все эти цели", - сказал Токарев.

"Мне очень нравится одна цифра, Николай Петрович. Не менее 70% - доля расходов компании на приобретение отечественного программного обеспечения и связанных с ним услуг. Это увеличение соответствующего бюджета - IT-бюджета вашей компании в два раза. Это очень важно, поскольку этим надо всерьез заниматься. И это те задачи, которые перед нами поставил президент. Это не может не радовать", - подчеркнул премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи.

Ранее официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин сообщал ТАСС, что "Транснефть" в 2021 году планирует закупить отечественное программное обеспечение на сумму около 3 млрд рублей, внедряет собственные разработки.