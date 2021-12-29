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ФАС: наценки на социально значимые продукты питания с августа снизились с 22% до 14%

В ходе масштабных проверок регулятор не выявил сговора между торговыми сетями
© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Наценки на социально значимые продукты питания в федеральных торговых сетях с августа по текущий момент снизились с 22% до 14%, сообщил в интервью RTVI глава ФАС Максим Шаскольский.

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"В целом надо сказать, что по федеральным торговым сетям надбавки снизились в среднем с 22% до 14% сейчас. Это очень значимо, но это касается социально значимых продуктов питания", - сказал Шаскольский.

Он подчеркнул, что в ходе масштабных проверок регулятор не выявил сговора между торговыми сетями, однако, по словам Шаскольского, существует "тенденция снижения надбавок в федеральных сетях" на социально значимые продовольственные товары, проверки продолжаются.

"Мы никаких ограничений, никаких запретов не вводили и не собираемся, никто никаких мер принудительных в отношении надбавок не вводил", - добавил глава ФАС.

18 ноября Шаскольский заявил на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, что ФАС фиксирует снижение наценок на социально значимые продукты питания в федеральных торговых сетях с момента начала проверок в августе по текущий момент с 22% до 15%. Он добавил, что ФАС находится в диалоге с торговыми сетями с помощью переговоров при участии Минпромторга. По словам главы ведомства, сети, как правило, выбирают "путь ответственного ценообразования".

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