Росконгресс опубликовал расширенную программу Российского инвестиционного форума - 2022

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Расширенная программа Российского инвестиционного форума (РИФ), который пройдет 17-19 февраля на федеральной территории Сириус, опубликована в среду на сайте мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба фонда Росконгресс.

"Расширенная деловая программа Российского инвестиционного форума - 2022 опубликована на официальном сайте: rusinvestforum.org. Форум пройдет 17-19 февраля 2022 года на федеральной территории Сириус. Ключевая тема - "Достижение национальных целей как ответ на глобальные вызовы", - сказано в сообщении.

Вопросы демографии, здравоохранения и борьбы с пандемией участники форума обсудят во время дискуссий трека "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей". О привлечении кадров, креативных индустриях и реформы институтов развития страны поговорят на треке "Возможности для самореализации и развития талантов".

Третий тематический блок деловой программы форума будет посвящен предпринимательству и его поддержке. Темы ESG-трансформации, низкоуглеродной экономики, городского развития обсудят в блоке "Комфортная и безопасная среда для жизни". В рамках этого блока представители Сахалина расскажут о планах реализации эксперимента по созданию первой в России системы торговли углеродными единицами. В пятом блоке - "Цифровая трансформация" - ожидаются экспертные дискуссии о кибербезопасности и искусственном интеллекте.

"Российский инвестиционный форум - знаковая площадка для презентации лучших инициатив, которые реализуются на уровне субъектов России. Часть проектов, которые будут представлены на форуме, были отобраны вице-премьерами в рамках института кураторства федеральных округов. Наиболее эффективные практики, реализация которых напрямую способствует достижению национальных целей, должны быть масштабированы на другие регионы", - приводятся в сообщении слова возглавляющего оргкомитет форума вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Уточняется, что в стартовый день РИФ - 16 февраля - запланированы форумы "Здоровое общество", "Креативный бизнес", "Молодежное предпринимательство", а также специальная юношеская секция - "Точка Юниор".

Российский инвестиционный форум проводится традиционно в первом квартале года в Сочи. В 2020 и 2021 годах он не проводился из-за пандемии коронавируса. В июне советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков заявлял, что РИФ пройдет в 2022 году в Сочи 17 и 18 февраля.