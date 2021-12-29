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РЖД из-за заторов в портах ввели ограничение на погрузку нефтяных грузов

РЖД из-за заторов в портах вынужденно ввели ограничение на погрузку нефтяных грузов - холдинг.

Мировые цены на нефть
Цена мартовского фьючерса Brent превысила $80 за баррель впервые с 26 ноября
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