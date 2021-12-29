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Реальная зарплата в России в октябре выросла на 0,6% в годовом выражении

При этом по сравнению с сентябрем они снизились на 1,4%

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Реальные зарплаты россиян в октябре 2021 года выросли на 0,6% по сравнению с октябрем прошлого года, при этом по сравнению с сентябрем они снизились на 1,4%, следует из данных Росстата.

За январь - октябрь 2021 года реальные зарплаты выросли на 2,7% в годовом выражении.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в октябре составила 54 649 тыс. руб. (+8,8% в годовом выражении). За январь - октябрь номинальные зарплаты выросли на 9,2% в годовом выражении.

Ранее Росстат сообщал, что реальные зарплаты россиян за январь - сентябрь 2021 года выросли на 3% в годовом выражении.

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