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Безработица в России в ноябре сохранилась на уровне 4,3%

Общая численность безработных в стране в ноябре составила 3,2 млн

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Безработица в России в ноябре 2021 года сохранилась на уровне 4,3%, как и в октябре 2021 года, следует из данных Росстата.

По данным статистики, общая численность безработных в России в ноябре составила 3,2 млн.

"Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в ноябре 2021 года составила 75,4 млн человек, из них 72,2 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 3,2 млн человек - как безработные, соответствующие критериям МОТ (т. е. не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю)", - говорится в материалах.

По данным статистического ведомства, численность безработных в России за 2020 год составила около 4,321 млн человек, что на 24,7% выше показателя предыдущего года. Общая доля безработных среди населения трудоспособного возраста в 2020 году составляла 5,8%.

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