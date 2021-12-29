Сельхозпроизводство в России за 11 месяцев 2021 года снизилось на 1,1%

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Объем сельхозпроизводства в России по итогам января - ноября 2021 года сократился на 1,1% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил 7 трлн 263,7 млрд руб. Об этом говорится в материалах Росстата.

"Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в ноябре 2021 года, по предварительной оценке, в действующих ценах составил 788,3 млрд руб., в январе - ноябре 2021 года - 7 трлн 263,7 млрд руб.", - сообщили в ведомстве.

По данным Росстата, на конец ноября 2021 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей составляло 18 млн голов (на 2,1% меньше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года), из него коров - 7,8 млн (на 1,9% меньше), свиней - 26,7 млн (на 1,1% больше), овец и коз - 21,8 млн голов (на 3,8% меньше). В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 39,3% поголовья крупного рогатого скота, 8,2% свиней, 46,3% овец и коз (на конец ноября 2020 года - соответственно 39,9%, 9,1%, 46,2%).

В сельскохозяйственных организациях на конец ноября 2021 года по сравнению с соответствующей датой 2020 года поголовье крупного рогатого скота сократилось на 2,2%, коров - на 1,8%, овец и коз - на 10,3%, поголовье свиней выросло на 2,3%, птицы - на 3,5%. В январе - ноябре 2021 г. в хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 13,9 млн тонн, молока - 29,8 млн тонн, яиц - 41,3 млрд шт.