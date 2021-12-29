Росстат понизил оценку урожая зерновых в 2021 году

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Росстат опубликовал уточненную оценку урожая зерна в России, она составляет 120,6 млн тонн. Об этом говорится в материалах ведомства.

Ранее Росстат сообщал о том, что сбор зерна в России в чистом весе в 2021 г. составил 120,7 млн тонн, в том числе 75,9 млн тонн пшеницы.

"В 2021 г., по предварительным данным, в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, население) намолочено 120,6 млн тонн зерна в весе после доработки, 15,5 млн тонн семян подсолнечника, накопано 38,7 млн тонн сахарной свеклы, 18,2 млн тонн картофеля, собрано 13,3 млн тонн овощей. В текущем году зерна намолочено на 9,6% меньше уровня предыдущего года, семян подсолнечника получено больше на 16,7%, сахарной свеклы - на 14,2%. Сбор картофеля и овощей снизился на 7% и 4,2% соответственно", - сообщили в Росстате.

Как уточнили в ведомстве, как и в предыдущие годы, основная доля зерна (68,5%), сахарной свеклы (90,7%) и подсолнечника (63,7%) выращена в сельхозорганизациях; картофеля (64%) и овощей (52,1%) - в хозяйствах населения. В крестьянских (фермерских) хозяйствах собрано 30,3% от общего сбора зерна, семян подсолнечника - 35,9%, сахарной свеклы - 9,2%, овощей - 20,7%.

В ведомстве также отметили, что под урожай будущего года озимые на зерно в сельхозорганизациях на 1 декабря 2021 г. посеяны на 11,1 млн га, что на 10,5% меньше, чем в предыдущем году. Зябь вспахана на 19,7 млн га против 19,5 млн га на эту же дату в 2020 г.

По данным Росстата, урожай зерна в России в 2020 г. составил 133,5 млн тонн, в том числе пшеницы - 85,9 млн тонн.