РСТ поддерживает уход от обязательного страхования ответственности туроператоров в законе

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Уход от обязательного страхования ответственности туроператоров в проекте нового закона о туризме, который Ростуризм представил на общественное обсуждение, является положительной инициативой. Об этом ТАСС сообщил почетный президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько.

"В предложениях Ростуризма, в том числе в части финансового обеспечения, есть положительные моменты: действительно, надо платить за каждого туриста, надо уходить от обязательного страхования ответственности туроператоров, которая становится непосильной, поскольку бизнес находится под давлением многих нерыночных рисков - эпидемии, катастрофы, природные катаклизмы, теракты, обострение политической обстановки. Соответственно, страны все чаще блокируют турпотоки, и в такие моменты вся цепочка поставщиков услуг в турпакет оказывается в критическом положении", - сказал Шпилько.

В этой связи положительной инициативой, по его словам, также является введение минимальной обязательной суммы возврата туристам в случае банкротства туроператоров. Этот механизм может быть дополнен добровольным страхованием. Есть в законопроекте и более сложные вопросы, которые требуют детального обсуждения, отметил он.

"Необходимость коллективной ответственности туроператоров в вопросе эвакуации, на мой взгляд, очевидна, а с точки зрения возврата средств за несостоявшиеся туры, здесь ситуация сложнее. Если вменить коллективную ответственность, то может получиться, что те, кто лучше управляют бизнесом, будут платить за аутсайдеров и, не дай бог, еще за мошенников. Точно надо снижать взносы в фонд для туроператоров по внутреннему туризму", - объяснил эксперт.

Шпилько подчеркнул, что представители турбизнеса уже приступили к обсуждению законопроекта, который требует масштабной доработки.

"У нас есть, как минимум, месяц для обсуждения на сайте, где выложен законопроект, и турбизнес уже этим занялся вплотную. Отношения у бизнеса и с регулятором в лице Ростуризма, и с профильными комитетами Госдумы и Совета федерации конструктивные, поэтому надеюсь, что к первому чтению законопроект есть шанс довести до ума. Но он сложный, большой, и, чтобы пошел на пользу туристам и турбизнесу, надо не авралить, а доработать документ детально", - резюмировал он.