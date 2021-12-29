Грузия и ОАЭ приступили к переговорам о свободной торговле

ТБИЛИСИ, 29 декабря. /ТАСС/. Грузия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) приступили к переговорам о заключении сделки по свободной торговле. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

"Сегодня в рамках "Экспо" в Дубае мы подписали важное соглашение о начале переговоров о свободной торговле с Объединенными Арабскими Эмиратами. Три месяца назад я была в Дубае с визитом. Тогда было достигнуто соглашение о скором начале переговоров о свободной торговле. Через каких-то три месяца мы сумели и подписали соглашение о начале переговоров о свободной торговле", - приводит пресс-служба Минэкономики слова главы ведомства Натии Турнавы, которая подписала документ с грузинской стороны.

Министр добавила, что торговый оборот между Грузией и ОАЭ растет, а соглашение о свободной торговле будет способствовать еще большему росту экспорта грузинской продукции в эту страну. "Мы можем поставить на рынок [ОАЭ] сельскохозяйственную продукцию, фрукты, овощи, мясопродукты, минеральные воды и другие продукты. Еще важным является и то, что ОАЭ является первой страной из этого региона, которая скоро присоединится к тем 46 государствам, с которыми у Грузии есть соглашение о свободной торговле, и это пойдет на пользу обеим странам", - сказала Турнава.

По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", торговый оборот между Грузией и ОАЭ в январе - ноябре 2021 года составил более $134 млн, что на 5,9% больше по сравнению с аналогичными данными за 2020 год. Национальная администрация туризма Грузии, в свою очередь, сообщает, что с января по ноябрь текущего года граждане ОАЭ совершили более 5,6 тыс. визитов в республику, что более чем в четыре раза больше прошлогодних показателей.