Состав правления АФК "Система" сократили вдвое

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Состав правления АФК "Система" сокращен в два раза, с 16 до восьми человек, сообщил ТАСС официальный представитель АФК "Система" Сергей Копытов.

Он уточнил, что управляющие партнеры, не вошедшие в состав правления, получили статус приглашенных членов правления.

"Состав правления АФК "Система" сокращен до восьми человек и теперь включает президента АФК "Система", двух старших управляющих партнеров и руководителей функциональных подразделений. Остальные управляющие партнеры продолжат управлять своими инвестиционными портфелями и будут иметь статус приглашенных членов правления", - пояснил Копытов.

Во главе правления АФК "Система" находится Владимир Чирахов - президент и председатель правления. Старшими управляющими партнерами стали Феликс Евтушенков и Али Узденов. Кроме того, в состав правления вошли руководители пяти функциональных департаментов: вице-президенты по стратегии и развитию, информационным технологиям, управлению персоналом, финансам, а также корпоративному управлению и правовым вопросам.

АФК "Система" - публичная российская инвестиционная компания с диверсифицированным портфелем активов, обслуживающих около 150 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля.