Грузооборот транспорта в России в январе - ноябре вырос на 5,8%

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Грузооборот транспорта в России в январе - ноябре 2021 года вырос на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 4,871 трлн тонно-километров (т/км), говорится в докладе Росстата.

В частности, грузооборот железнодорожного транспорта вырос на 3,6% - до 225,6 млрд т/км. Грузооборот автомобильного транспорта увеличился на 10% - до 26 млрд т/ км.

Грузооборот морского транспорта за отчетный период вырос на 0,8% и составил 3,6 млрд т/км, а показатель по внутреннему водному транспорту увеличился на 22,3%, до 3,9 млрд т/км.

В то же время грузооборот воздушного транспорта увеличился на 17,3% - до 0,9 млрд т/км, а трубопроводного - вырос на 7,3%, до 227,1 млрд т/км.