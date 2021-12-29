Россия пока не планирует новых энергетических проектов в Таджикистане

ДУШАНБЕ, 29 декабря. /ТАСС/. Предложений о новых проектах в сфере энергетики в Таджикистане от России пока не поступало, но это возможно при условии благоприятного инвестиционного климата. Такое мнение высказал в среду руководитель Торгового представительства РФ в Таджикистане Евгений Кореньков в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Новых проектов в сфере энергетики в среднесрочной перспективе не наблюдается, но развитие и модернизация действующих энергетических объектов идет полным ходом", - поделился мнением торгпред. По его словам, Сангтудинская ГЭС инвестирует в развитие, Нурекская ГЭС модернизируется с помощью участия Евразийского фонда стабилизации и развития, российские компании заинтересованы в сотрудничестве и с Рогунской ГЭС, кроме того есть компании, которые занимаются созданием программного обеспечения, электроники, управления, и тоже участвуют в тендерах. "В России накоплены большие компетенции в этой [энергетической] отрасли, поэтому таджикские коллеги используют этот опыт", - отметил Кореньков.

Глава представительства указал на определенные сложности, возникающие с возвратом вложенных средств, которые могут стать сдерживающим фактором для привлечения потенциальных инвесторов из России. В частности, он отметил, что в 2009 году Россия вместе с Таджикистаном ввела в эксплуатацию ГЭС Сангтуда-1, где доля РФ составляет 75%. По его словам, на протяжении последних нескольких лет предприятие, производящее почти 12% всей электроэнергии в республике, сталкивается с трудностями при выплате налогов.

"Нерешенной на сегодня проблемой является задолженность государственной энергетической компании Таджикистана "Барки Точик" перед Сангтудинской ГЭС, долг которой в 2021 году составил 2 млрд сомони (около $175 млн), при этом энергохолдинг закупает у ГЭС порядка 45% электричества от планового", - привел данные собеседник.

Кореньков подчеркнул, что процесс модернизации ГЭС Сангтуда-1 не останавливается, но ее руководство готово привлечь еще больший объем инвестиций для этого процесса. "К сожалению, нарастающая задолженность ставит под сомнение согласованный срок возврата инвестиций, что, в свою очередь, сдерживает инвестиционную активность", - отметил он.

Таджикистан вырабатывает более 95% электроэнергии на гидроэлектростанциях. Запасы его гидроэнергетических ресурсов оцениваются в 527 млрд. кВт·ч в год. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая с ежегодным посланием 21 декабря 2021 года, отметил, что за 30 лет государственной независимости республики было построено и модернизировано 287 больших и малых гидроэлектростанций, 1,5 тыс. высоковольтных линий электропередачи, 50 подстанций. По его данным, за этот период реконструировано 75% энергетической инфраструктуры Таджикистана.