Власти ЛНР погасили большую часть долгов по зарплатам перед шахтерами

ЛУГАНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Власти Луганской народной республики (ЛНР) погасили большую часть долгов по зарплатам перед работниками угольных шахт. Об этом сообщил в среду председатель правительства ЛНР Сергей Козлов.

"Я хочу сказать не только о шахтерах Краснодона, Свердловска и Ровеньков, я скажу о лутугинцах, луганчанах, краснолучанах, которые работали в "Донбассантраците", "Центругле", <...> на данный момент 11 100 человек (работников ликвидированных предприятий) - с долгами мы рассчитались. То есть мы взяли долги предприятия на себя, и в настоящий момент 11 100 человек получили свою задолженность", - приводит слова главы правительства ЛНР агентство Луганскинформцентр. Козлов добавил, что ликвидационной комиссии, которая занимается выплатой задолженности, осталось рассмотреть около 200 дел.

Как пояснил председатель правительства ЛНР, выплатить долги горнякам республиканской топливной компании "Востокуголь" помог российский инвестор - ООО "Южный горно-металлургический комплекс" (ЮГМК). Он взял под свое управление Алчевский металлургический комбинат, который имел долги перед шахтами за поставленный ранее уголь.