Регулятор США: каучук из РФ, Чехии и Италии продается в США по цене "ниже справедливой"

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Комиссия по международной торговле США (USITC) пришла к выводу, что бутадиен-стирольные каучуки из России, Чехии и Италии продаются в Соединенных Штатах ниже "справедливой стоимости". Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте USITC.

Специалисты комиссии обнаружили свидетельства того, что "американской промышленности наносится ущерб" от того, что "бутадиен-стирольные каучуки из Чехии, Италии и России, предположительно, реализуются в США по цене ниже справедливой". На основании этого, указывается в заявлении, эксперты Министерства торговли США продолжат начатое ранее расследование и представят проект антидемпинговых мер ориентировочно к 25 апреля 2022 года.

USITC в свою очередь намерена представить доклад о расследовании. Ожидается, что он будет опубликован после 28 января 2022 года.

Как указывается в документе, бутадиен-стирольные каучуки используются преимущественно при изготовлении автомобильных покрышек. Они применяются также в резинотехнической, кабельной и обувной отраслях промышленности.